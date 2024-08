Experte aus Silicon Valley in Schramberg: Wie sich das Gold der Innovationen schürfen lässt

1 Innovationsexperte Mickey McManus bei seinem Vortrag in der Szene 64 Foto: Johannes Fritsche

In seinem Vortrag in der Szene 64 gab Mickey McManus Einblicke in globale Innovationstrends und zeigte Strategien auf, diese in den Unternehmen der Schramberger Region anzuwenden.









Als einen besonderen Gast, der die Sicht auf das eigene Potenzial verändern könnte, hatte Mark Finnern in seiner Einladung Mickey McManus angekündigt: „Ein Visionär aus dem Silicon Valley und ein guter Freund, der mit uns einen Abend der Erkundung und Entdeckung verbringen wird“. Als Teil der Initiative „Make it in Schramberg“ stelle die Veranstaltung eine wichtige Gelegenheit für die lokalen Unternehmen dar, Einblicke in globale Innovationstrends zu gewinnen und diese in ihrem speziellen Kontext anzuwenden.