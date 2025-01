Experte aus Rottenburg über Waldbrände: Droht uns die gleiche Feuergefahr wie in Kalifornien?

1 Feuerwehrleute bekämpfen das Kenneth-Feuer im Stadtteil West Hills von Los Angeles. Könnten uns solche Bilder auch ereilen? Foto: Ethan Swope/dpa

Waldbrände nehmen in anderen Teilen der Welt zerstörerische Ausmaße an. Aktuell sind die Folgen in Kalifornien erschreckend. Doch könnten solche Großwaldbrände bald auch uns betreffen? Feuerwehrkommandant Marian Meyer klärt über die Situation auf.









Rauchwolken steigen über den Wälder auf, ein beißender Geruch liegt in der Luft, zerstörte Häuser stehen am Straßenrand und viele Menschen sind auf der Flucht vor der zerstörerischen Kraft der Natur – die Rede ist vom Waldbrand in Kalifornien. Während die Feuerwehrleute in Kalifornien mit einem kaum zu löschendem Flammenmeer mit viel zu wenig Löschwasser kämpfen, muss man sich in Rottenburg am Donnerstagmorgen mit zu viel Wasser – einem kleinen Hochwasser am Neckar – beschäftigen.