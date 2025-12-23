Experte aus Albstadt: So bleibt der Christbaum länger frisch

Christian Schlegel von der Forst-Baumschule in Laufen gibt Tipps, was es zu beachten gilt, damit der Weihnachtsbaum auch über die Feiertage hinaus möglichst lange durchhält.

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter – oder eher gelb? „Die Nadeln trocknen als Erstes ab“, erklärt Christian Schlegel. Der Gärtner führt eine Baumschule in Laufen. „Viele Fachmänner sagen, dass unten in den Ständer Wasser hineinkommt. Aber das Wasser wird nicht im Baum hoch transportiert, die Leitbahnen sind alle unterbrochen“, erklärt Schlegel. „Das ist wie mit einem Vesperbrett, das Sie ins Wasser stellen. Das zieht auch kein Wasser hoch.“

Was dem Baum guttut, ist das verdampfende Wasser, das in die Nadeln einzieht. „Das ist wie bei uns Menschen. Wir scheiden auch Wasser über die Haut aus und nehmen Feuchtigkeit auf.“ Noch effektiver ist daher, die Zweige des Baums direkt mit Wasser einzusprühen, damit die Nadeln schön frisch bleiben. Ein Trick, mit dem auch Floristen arbeiten.

Zu trocken und zu heiß

Grundsätzlich sei schon die Umgebung nicht optimal: 25 Grad und trockene Heizungsluft tun den Bäumen nicht gut, sie mögen kühle, feuchte Luft. „Wenn die Leute ihren Baum am 8. Januar aus dem Haus werfen, sieht er plötzlich wieder viel frischer aus“, sagt Schlegel. Da es wenig praktikabel ist, den Baum samt Schmuck jeden zweiten Tag an die frische Luft zu stellen, gibt es eine gute Alternative: viel befeuchten – auch eine Schale Wasser auf der Heizung kann helfen, die Trockenheit im Raum zu reduzieren. Noch ein Trick, um vor allem die Leuchtkraft der grünen Nadeln zu behalten: Haarspray. „Einfach die Zweige damit einsprühen“, sagt Schlegel. Diesen Vorgang nach Bedarf wiederholen, wenn das Haarspray ausgetrocknet ist und ab bröselt.

Bäume mit mehr Harz halten grundsätzlich länger durch. „Das Harz hält die Nadeln am Baum“, sagt Schlegel. „Wenn der Baum abgestorben ist, lösen sich die Nadeln vom Stamm. Das Harz ist wie eine Art Wundverschluss.“ Tannen haben mehr Harz als Fichten, weswegen Fichten schneller nadeln. „Aus diesem Grund wurde die Rotfichte komplett vom Markt verdrängt“, erklärt Schlegel. Grundsätzlich könne aber jeder Baum eine Weile erhalten werden: „Wasser hält auch im toten Zustand frisch.“

In Hallen beregnet

Befeuchten ist auch eine gängige Methode bei Großhändlern, die Tausende von Bäumen schneiden. „Bäume vom Großmarkt haben in der Regel lange Transportwege hinter sich“, sagt Schlegel. „Die ersten Bäume werden schon Ende Oktober abgeholzt und dann in großen Hallen gelagert, wo sie regelmäßig beregnet werden.“ Kleinere Baumschulen wie die von Christian Schlegel müssen das nicht machen. „Wir schneiden frisch. Im frischen Zustand halten die Bäume auch ohne Wasser vier bis sechs Wochen.“

Schon beim Kauf sollte darauf geachtet werden, wie trocken der Baum ist. Je länger der Transportweg der Bäume, desto früher mussten sie abgeholzt werden. Um den Frische-Zustand zu kontrollieren, kann es helfen, an den Nadeln zu ziehen. „Wenn sie sich ohne großen Widerstand lösen, ist der Baum schon sehr trocken“, sagt Schlegel. Ein weiteres Indiz: die Schnittstelle am Stamm. „Ist sie alt und verkrustet, ist der Baum trocken“, sagt Schlegel. Wenn die Bäume dann noch im Warmen gelagert werden und nicht draußen in der Luftfeuchtigkeit stehen, sollte besonders genau hingeschaut werden, rät der Gärtner.

„Damit sie erstrahlen können“

Das Weihnachtsgeschäft gehört jedes Jahr fest zur Baumschule Schlegel dazu. Ausschließlich davon leben könnte Christian Schlegel nicht, dafür sind seine Christbaumkulturen nicht groß genug. „Wir haben in Laufen viel Hang-Lage, die kann man nicht gut mit Maschinen bewirtschaften. Dort pflanze ich die Christbäume ein“, erklärt Schlegel. Acht bis zwölf Jahre dauert es, bis ein Weihnachtsbaum so weit ist, dass er abgeschnitten werden kann.

Mit Beginn der Adventszeit geht auch das Weihnachtsgeschäft in der Baumschule los. Ein bis zweimal pro Woche schneidet Schlegel neue Christbäume, je nach Nachfrage. Anfang Dezember beliefert er erste Einrichtungen, Firmen und Großbetriebe, die über die Adventszeit einen Baum aufstellen wollen. Ungefähr ab dem 10. Dezember geht der Verkauf an Privatkunden los. In der Woche vor Heiligabend werden schließlich noch die Kirchen beliefert. „Damit sie alle erstrahlen können“, sagt der Gärtner und lacht. Die Privatkunden werden dann immer weniger. Schlegel hat auch schon am 24. Dezember noch einen Baum verkauft: „Da hab ich mir die Motorsäge geschnappt und wir sind aufs Feld gegangen“, sagt er pragmatisch. Denn Weihnachten ohne Baum – da würde doch was fehlen.