Experte aus Albstadt: So bleibt der Christbaum länger frisch

Christian Schlegel von der Forst-Baumschule in Laufen gibt Tipps, was es zu beachten gilt, damit der Weihnachtsbaum auch über die Feiertage hinaus möglichst lange durchhält.
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter – oder eher gelb? „Die Nadeln trocknen als Erstes ab“, erklärt Christian Schlegel. Der Gärtner führt eine Baumschule in Laufen. „Viele Fachmänner sagen, dass unten in den Ständer Wasser hineinkommt. Aber das Wasser wird nicht im Baum hoch transportiert, die Leitbahnen sind alle unterbrochen“, erklärt Schlegel. „Das ist wie mit einem Vesperbrett, das Sie ins Wasser stellen. Das zieht auch kein Wasser hoch.“