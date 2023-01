Das sind die höchsten Achterbahnen in Deutschland

19 "Flug der Dämonen" ist 40 Meter hoch. Eine der Hauptattraktionen im Heide-Park in Soltau. Foto: Heide-Park

Es gibt viele Achterbahnen in Deutschland, die richtig Laune machen. Die höchste steht im Europa-Park in Rust, aber auch ein Besuch in anderen Freizeitparks kann sich für Coaster-Freunde lohnen.















Link kopiert

Wichtig: Auf die Höhe einer Achterbahn kommt es, spätestens seitdem es Launch-Coaster gibt, mit Blick auf den Fahrspaß gar nicht mehr an. Wer aber die Aussicht genießen will, Lift-Hills mag und den First-Drop, der findet in unserer Auflistung die höchsten Achterbahnen in Deutschland. Der Flying Launched Coaster FLY im Phantasialand fehlt in der Auflistung.

1. Silver Star im Europa-Park (2002)

Wenn es um die höchste Achterbahn in Deutschland geht, dann kommt man am Europa-Park und dem Silver Star nicht vorbei. 73 Meter ist der Hyper Coaster an der höchsten Stelle, ehe er auf 130 km/h beschleunigt und die 1620 Meter lange Strecke absolviert. Der Silver Star wurde von Bolliger & Mabillard hergestellt und war im November 2022 sogar Teil einer Außenwette bei "Wetten, dass..?".

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

1. Schwur des Kärnan im Hansa-Park (2015)

Dem Silver Star in nichts nachsteht "Der Schwur des Kärnan" im Hansa-Park in Sierksdorf ist ebenfalls 73 Meter hoch. Nach Shambhala (76 m), Hyperion (77 m) und Red Force (112 m) ist sie sogar die vierthöchste Achterbahn in Europa. Der Infinity Coaster ist 1235 Meter lang, hat einen Dark-Ride-Anteil sowie einen im Freien und fährt in der Spitze 127 km/h. Der Hersteller ist Gerstlauer aus Münsterhausen.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

3. Expedition GeForce im Holiday-Park (2001)

Bei dem vom amerikanischen Fachmagazin Amusement Today vergebenen Golden Ticket Awards gewann "Expedition GeForce" elfmal in Folge in der Kategorie "Beste Stahlachterbahn Europas". Der Mega-Coaster im Holiday-Park in Haßloch ist 1220 Meter lang, 53 Meter hoch und beschleunigt auf bis zu 120 km/h. Hersteller ist Intamin. Bis zu 4,5 G wirken auf die Fahrgäste, die sieben Airtimes genießen können.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

4. Colossos im Heide-Park (2001/2019)

Die beste, schnellste, höchste Holzachterbahn in Deutschland steht im Heide-Park Resort in Soltau. Am 13. April 2001 wurde Colossos eröffnet, die Baukosten betrugen damals ca. 45 Millionen Mark. Mit 110 km/h war der Wooden Coaster lange Zeit die schnellste Holzachterbahn der Welt. Sie ist 1344 m lang und hat zwei Züge. Im Jahr 2016 wurde Colossos für drei Jahre geschlossen. Im April 2019 wurde die 53 Meter hohe Bahn mit neuen Schienen wiedereröffnet. Hersteller waren Intamin und Ingenieur-Holzbau Cordes.

5. Wodan Timburcoaster im Europa-Park (2012)

"Timbur" ist das isländische Wort für Holz - insofern erschließt sich der Begriff Holzachterbahn sehr schnell. Die Bahn wurde am 28. März 2012 eröffnet. Entworfen und gebaut wurde sie von Great Coasters International. "Wodan Timburcoaster" ist 1050 Meter lang und fährt bis zu 100 km/h. An der höchsten Stelle ist die Holzachterbahn 41 Meter hoch.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

5. Krake im Heide-Park (2011)

Der Arbeitstitel im Heide-Park Soltau für die Achterbahn "Krake" lautete mal "Ungetüm 2011". Die Floorless-Stahlachterbahn vom Modell Dive-Coaster wurde am 16. April 2011 eröffnet. Hersteller ist Bolliger & Mabillard. Zwölf Millionen Euro wurden in die 476 Meter lange Strecke investiert. "Krake" erreicht eine Höhe von 41 Metern und fährt bis zu 103 km/h. Auf der kurzen Strecke kommt es zu einem Splashdown sowie einem Immelmann und einem Airtime-Hügel.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

7. Flug der Dämonen im Heide-Park (2014)

Der Wing-Coaster erreicht auf der 772 Meter langen Strecke 100 km/h. "Flug der Dämonen" ist 40 Meter hoch, wurde am 29. März 2014 von Bolliger & Mabillard hergestellt. Die Achterbahn hat ca. 15 Millionen Euro gekostet. Die Bahn ist der erste Wing-Coaster in Deutschland und eine von 15 Auslieferungen dieses Modells weltweit.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

7. Star Trek: Operation Enterprise im Movie Park Germany (2017)

Mack Rides hat im Mai 2017 die Achterbahn "Star Trek: Operation Enterprise" im Movie Park in Bottrop fertiggestellt. Das besondere an dem Launch-Coaster ist, dass zunächst vorwärts, dann rückwärts abgeschossen wird. Die Achterbahn ist 40 Meter hoch, 720 Meter lang und fährt in der Spitze 90 km/h. Die Fahrzeit beträgt 2:24 Minuten.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

7. Flucht von Novgorod im Hansa-Park (2009)

Das Interessante an "Flucht von Novgorod" ist die Kombination aus zwei Achterbahn-Typen: Euro Fighter und Launched-Coaster. Die Streckenlänge beträgt 700 Meter. Zu Beginn werden die Wagen vo 20 km/h innerhalb von 1,4 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt. Der höchste Punkt beträgt 40 Meter. Hersteller ist Gerstlauer. Die Fahrzeit beträgt 1:50 Minuten.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

10. Blue Fire Megacoaster im Europa-Park (2009)

Es war der 4. April 2009, als der Europa-Park in Rust die Eröffnung seines ersten Launch-Coasters feiern konnte. "Blue Fire" ist ein Mega-Coaster des Herstellers Mack Rides. Der Katapult zum Start beschleunigt die Wagen innerhalb von 2,5 Sekunden auf 100 km/h. Die Strecke hat eine Gesamtlänge von 1056 Metern bei einer Höhendifferenz von 38 Metern.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

11. Limit im Heide-Park (1999)

Mit dem Suspended Looping-Coaster "Limit" war der Heide-Park in Soltau der Konkurrenz lange Zeit einen Schritt voraus, denn kein anderer Park hatte eine Hänge-Loopingbahn. "Limit" ist 689 Meter lang, erreicht eine Höhe von 33,3 Metern und fährt bis zu 80 km/h. Hersteller ist Vekoma aus den Niederlanden. DIe Bahn wurde am 14. Juni 1999 eröffnet. Die damaligen Baukosten betrugen 9,2 Millionen Euro.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

11. MP-Xpress im Movie Park (2001)

Der "MP Express" wurde am 6. April 2001 eröffnet. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 km/h, die Höhe 33 Meter. Der Suspended-Looping-Coaster hat eine Länge von 689 Metern. Hergestellt wurde er von Vekoma.

11. Karacho im Erlebnispark Tripsdrill (2013)

Der Infinity-Coaster bzw. Katapult-Achterbahn wurde am 10. Juli 2013 eröffnet. Hersteller ist Gerstlauer Amusement Rides. Die Wagen werden innerhalb von 1,6 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt, anschließend geht es auf eine 700 Meter lange Strecke. Der höchste Punkt liegt mit dem "Top Hat" bei 33 Metern. Selbst Kinder mit einer Körperlänge von 125 Zentimetern dürfen mit "Karacho" fahren.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

14. Huracan im Belantis (2010)

Eigentlich wurde "Huracan" für eine Anlage in Dubai konzipiert. Da der ursprüngliche Auftraggeber 2009 aber nicht die sechs Millionen Euro zahlte, wurde die Achterbahn vom "Typ Euro-Fighter" nach Leipzig verfrachtet. Seitdem wurde das Belantis überhaupt erst als "vollwertiger Freizeitpark" wahrgenommen. "Huracan" ist 560 Meter lang, 32 Meter hoch. In der Spitze erreicht die Bahn 85 km/h. Hersteller Gerstlauer verzichtete damals übrigens auf zwei Millionen Euro, stimmte sogar einer Ratenzahlung durch Belantis zu.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

15. Taron im Phantasialand (2016)

Die Eröffnung von "Taron" erfolgte am 30. Juni 2016. Der Multi-Launch-Coaster ist 1320 Meter lang, hat eine Maximalhöhe von 30 Metern und fährt bis zu 117 km/h. Hersteller ist Intamin. Das Phantasialand wirbt mit dem intensivsten LSM-basierten Katapultstart sowie der verschlungensten Streckenführung (58 Schienenschnittpunkte) der Welt.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

15. Mammut im Erlebnispark Tripsdrill (2008)

"Mammut" heißt die Holzachterbahn im Erlebnispark Tripsdrill. Sie wurde am 28. April 2008 eröffnet. Die Bauausführung der 30 Meter hohen und 860 Meter langen Holzachterbahn erfolgte durch Holzbau Cordes. Die Züge sowie die Technik wurden von Gerstlauer Amusement Rides geliefert. "Mammut" ist 90 km/h schnell und steht im Themenbereich Sägewerk, der inklusive Attraktion sechs Millionen Euro gekostet hat.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

15. Hals-über-Kopf im Erlebnispark Tripsdrill (2020)

Der Suspended-Thrill-Coaster des Herstellers Vekoma wurde am 26. Juni 2020 eröffnet. Auf der 730 m langen Strecke erreichen die Wagen eine Geschwindigkeit von 80 km/h. Der Höhenunterschied beträgt 30 Meter.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

15. Big Loop im Heide-Park (1983)

"Big Loop" war die erste Achterbahn im Heide-Park. DIe Eröffnung war 1983. Hersteller der Stahlachterbahn ist Vekoma. Die Strecke ist 706 Meter lang und 30 Meter hoch. Die Loopings werden mit ca. 60 km/h durchfahren, die Spitzengeschwindigkeit beträgt 70 km/h. Die Fahrtzeit beträgt 1:20 Minuten.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

19. Euro-Mir im Europa-Park (1997)

Nach dreijähriger Bauzeit wurde der Spinning-Coaster 1997 eröffnet. Die Strecke ist 984 Meter lang, der Höhenunterschied beträgt 28,3 Meter. Die Wagen von "Euro Mir" werden mittels eines Spirallifts nach oben gefahren. Die Fahrtzeit beträgt 4:46 Minuten, die Geschwindigkeit 80 km/h. Gebaut wurde die Anlage von der Heinrich Mack GmbH & Co. KG, heute Mack Rides.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

20. Bandit im Movie Park (1999)

Die Holzachterbahn im Movie Park Germany ist 1099 Meter lang (27,8 Meter hoch, 80 km/h) und wurde 1999 gebaut. Damals fuhr sie unter dem Titel "Wild Wild West". Seit 2005 fährt die Holzachterahn unter dem Namen "The Bandit". Hersteller sind Roller Coaster Corporation of America/Intamin.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

21. Black Mamba im Phantasialand (2006)

In das Projekt "Black Mamba" und die dazugehörige Thematisierung Afrika hat das Phantasialand richtig Geld investiert. In der Summe waren es 22 Millionen Euro. Der Inverted-Coaster, der am 24. Mai 2006 offiziell eröffnet wurde, fährt auf einer Strecke mit 768 Metern Länge. Der Höhenunterschied beträgt 26 Meter. "Black Mamba" fährt bis zu 80 km/h. Hersteller ist Bolliger & Mabillard.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

21. Colorado Adventure im Phantasialand (1996)

Ein echter Klassiker ist die Minenachterbahn "Colorado Adventure". Sie wurde im Aril 1996 eröffnet, am 11. Mai 1996 durch Michael Jackson getauft. Bis zum Jahr 2013 trug die Bahn den Beinamen „The Michael Jackson Thrill Ride“. "Colorado Adventure" ist 1280 Meter lang, 26 Meter hoch, und sie ist 50 km/h schnell. Hersteller der Bahn ist Vekoma.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

23. Eurosat CanCan Coaster im Europa-Park (2018)

Die Achterbahn ""Eurosat CanCan Coaster" wurde am 13. September 2018 eröffnet. Zuvor war sie unter dem Namen "Eurosat" bekannt. Die Dunkelachterbahn ist 900 Meter lang, 25,5 Meter hoch, 60 km/h schnell. Gebaut wurde sie von Mack Rides. Die Fahrtzeit beträgt 3:20 Minuten.

24. Raik im Phantasialand (2016)

In der Themenwelt Klugheim ist der Family Boomerang-Coaster "Raik" beheimatet. Er ist 210 Meter lang, 25 Meter hoch und ist in der Spitze 62 km/h schnell. Hersteller ist Vekoma aus den Niederlanden. Vekoma zeichnet im Phantasialand auch für die Achterbahnen FLY, Crazy Bats, Colorado Adventure verantwortlich. "Raik" wurde am 30. Juni 2016 eröffnet. Zur Eröffnung war er der schnellste und längste der Welt.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

25. Desert Race im Heide-Park (2007)

"Desert Race" wurde am 15. Mai 2007 eröffnet. Sie war damals die erste Katapult-Achterbahn in Deutschland. "Desert Race" erreicht eine Geschwindigkeit von 102 km/h. Die Strecke ist 650 Meter lang. Die höchste Stelle beträgt 19 Meter. Die Fahrt ist bereits nach 49 Sekunden zu Ende. Hersteller der Bahn ist Intamin. Die Baukosten betrugen 15 Millionen Euro.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

26. G'sengte Sau im Erlebnispark Tripsdrill (1998)

Der Bobsled-Coaster "G'sengte Sau" wurde 1998 eröffnet. Große Bekanntheit erreichte die Achterbahn, als sie Ort für eine Wette bei "Wetten, dass..?" gewesen ist: Dirk Auer fuhr 2001 mit Rollschuhen über die Bahn. "G'sengte Sau" ist 480 Meter lang, 16 Meter hoch und fährt 60 km/h. Hersteller ist Gerstlauer.

Hier geht's zum Onride-Video auf YouTube.

27. Crazy Bats im Phantasialand (1988)

Was war das damals großartig, also das Space Center 1988 im Phantasialand öffnete. Die Weltraumthematisierung war für die Dunkelachterbahn genau richtig. Seitdem ist viel passiert: Mittlerweile heißt die Achterahn Crazy Bats, sie ist 1300 Meter lang, an der höchsten Stelle 11,7 Meter. Mit maximal 46,5 km/h geht es durch den dunklen Raum. Hersteller ist Vekoma.

28. FLY im Phantasialand (2021)

Der niederländische Hersteller Vekoma hat im Phantasialand Deutschlands ersten Flying Launched Coaster gebaut. FLY ist 1236 Meter lang und 78 km/h schnell. Die Bauzeit in der Themenwelt Rookburgh betrug viereinhalb Jahre. Eröffnung war im September 2020.