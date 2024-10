1 Könnte bei der derzeit geplanten Expansion von McDonald’s künftig eine Filiale (ähnlich wie hier in Villingen) auch in Schramberg stehen? Foto: Wegner

Die nächsten Schnellrestaurants sind in Zimmern, Freudenstadt und Villingen – wäre es da nicht passend, bei der geplanten Filialerweiterung von McDonald’s auch Schramberg zu bedenken?









Link kopiert



Vor weit über 30 Jahren war es schon einmal Thema – aber damals eher so, dass man kein solches Schnellrestaurant in Schramberg haben wolle – Gerüchte hatten besagt, es solle ein McDonalds in den „Bruckbeck“ kommen.