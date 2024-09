Exotisches Essen, zwei Jubiläen und Zirkus: Das alles ist ab Freitag in den Ettenheimer Radackern geboten

Das alles ist ab Freitag in den Ettenheimer Radackern geboten

1 In den Ettenheimer Radackern ist von Freitag bis Sonntag viel geboten. Besonders am Familientag am Sonntag erwarten die Firmen viele Besucher. Foto: Veranstalter

In Ettenheim gibt es von Freitag bis Sonntag mehrere Gründe zum Feiern: das Foodtruck-Festival, zwei Jubiläen, Zirkus und ein verkaufsoffener Sonntag.









„Das wird ein Wochenende, bei dem für Jung und Alt in den Radackern einiges geboten wird“, freut sich Philipp Siefert, der Organisator des Foodtruck-Festivals. Von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. September, wird es in Ettenheim beim Foodtruck-Festival die verschiedensten Speisen geben: 15 Trucks aus ganz Deutschland werden im Gewerbegebiet Radackern bei „s’ Blumehäfele“ in der für den Autoverkehr gesperrten Tullastraße erwartet.