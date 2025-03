„Existenzbedrohende“ Brände: So schädlich ist das falsche Entsorgen von Batterien

1 An dieser Müllsortierungsanlage ist ein KI-Modul verbaut, das den Müll auf unsachgemäß entsorgte Batterien und Akkus untersucht. Foto: WeSort.AI

Jeden Tag brennt es auf Recyclinghöfen, weil Batterien und Akkus falsch entsorgt werden. Wie stellen sich diese Gefahren für die Müllsortierungsanlagen von Alba in Duningen und Korn Recycling in Albstadt dar? Und wie reagieren die Unternehmen auf die Brandgefahr? Wir haben nachgefragt.









Rund 30 mal am Tag – also 300 mal im Monat – so oft brennt es in Deutschlands Recyclinganlagen und -Fahrzeugen. Das schätzt der Bundesverband der deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE). „Diese alarmierende Situation ist das direkte Resultat der zunehmenden Verwendung von Lithium-Batterien“, schreiben vier Branchenverbände der Recyclingwirtschaft in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz. Als „existenzbedrohend“ und „alarmierend“ bezeichnen die Geschäftsführer die Situation.