Exil: Russischer Künstler in Polen erschossen

1 Die polnische Polizei sucht nach dem Todesschützen. (Archivbild) Foto: Doris Heimann/dpa Schüsse treffen einen Exilrussen in einer polnischen Kleinstadt tödlich. Zum Motiv der Tat ist nichts bekannt. Als Karikaturist hat der Mann über Kremlchef Putin und andere Mächtige gespottet.







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Lublin - Ein russischer Künstler und Putin-Kritiker ist im Osten Polens auf offener Straße erschossen worden. Auf den 44-Jährigen seien mehrere Schüsse abgegeben worden, sagte ein Polizeisprecher der Woiwodschaft Lublin der polnischen Nachrichtenagentur PAP zufolge. Tatort war demnach die Stadt Biala Podlaska, die etwa 35 Kilometer vor der Grenze zu Belarus liegt.