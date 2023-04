1 Der Unbekannte lauert offenbar im Wald auf Spaziergänger. (Symbolfoto) Foto: Fabian Zocher/ Shutterstock

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits am Mittwoch, 22. März. Der Unbekannte habe mit gänzlich entblößtem Unterleib in einem Gebüsch gesessen und offenbar onaniert.Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann in letzter Zeit offenbar auch anderen Spaziergängern gegenüber so verhielt.

Der noch unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, hellhäutig, dunkelblonde Haare, normale Statur. Ferner soll er gebrochenes Deutsch sprechen.

Hinweise an die Kriminalpolizei, Telefon 07231/186-4444.