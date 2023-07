Nachdem am Samstag ein Mann sich am Ufer des Rangendinger Stausees vor zwei jugendlichen Mädchen vollkommen nackt selbst befriedigte und dann flüchtete, gibt es neue Erkenntnisse: Der Mann ist wohl schon öfter diesbezüglich am See aufgefallen.

Ein Mann hat sich am Samstagmittag am Stausee in Rangendingen vor zwei 13 und 14 Jahre alten Mädchen entblößt und selbst befriedigt. Laut einem Polizeisprecher sei vermutlich derselbe Mann in den vergangenen Wochen bereits mehrfach am Rangendinger Stausee unangenehm aufgefallen.

Was ist passiert?

Am Samstag gegen 12.30 Uhr ist am Rangendinger Stausee ein Exhibitionist aufgetreten, der sich vor zwei jugendlichen Mädchen selbst befriedigt hat. Der Mann befand sich laut Polizeimitteilung zwischen zwei Büschen, auf der Liegewiese des Stausees. Als sich die beiden Mädchen circa 20 Meter von dem Mann entfernt ins Gras setzten, begann er nackt an seinem Genital zu manipulieren. Die Mädchen informierten umgehend die DLRG-Kräfte vor Ort, die den Polizeinotruf wählten. Als der Täter das erkannte, zog er sich an und flüchtete: zunächst zu Fuß und dann mit dem Fahrrad die Grosselfinger Straße ortseinwärts.

Was jetzt bekannt wurde

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass sich der Tatverdächtige in den vergangenen Wochen schon mehrfach am Rangendinger Stausee entblößt hat – diese Taten wurden allerdings nicht bei der Polizei gemeldet. Die Täterbeschreibungen lassen darauf schließen, dass es sich um denselben Mann handelt.

Wie ist der aktuelle Ermittlungsstand?

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden. Nun ermittelt das Polizeirevier Hechingen weiterhin gegen unbekannt. Nach einem Zeugenaufruf sind des Polizeisprechers zufolge bereits Hinweise eingegangen.

Wo sollen sich Zeugen melden?

Der Zeugenaufruf besteht weiterhin. Menschen, die am Samstag die Tat beobachtet haben, oder denen der Mann am Wochenende oder schon früher aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/988 00 zu melden.

Wie wird der Täter beschrieben?

Der Tatverdächtige wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Zwischen 15 und 30 Jahre alt, dunkelhäutig, schwarze Haare, hochgegelte Dreadlocks, kurze blaue Jeans, graues T-Shirt.

Was wird geraten, wenn man einen Exhibitionisten sieht?

„Den Polizeinotruf wählen ist immer der richtige Weg“, betonte der Polizeisprecher. Er rät davon ab, den Täter anzusprechen oder festzuhalten, denn dies könne unter Umständen eskalieren. Wichtig ist es, sich die Merkmale des Täters genau einzuprägen und sich im Falle einer Flucht die Richtung zu merken.

Welche Strafe könnte dem Täter drohen?

Ronny Stengel, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft in Hechingen, möchte sich in diesem konkreten Fall nicht festlegen. Es komme auf den Tatvorwurf an: Erregung öffentlichen Ärgernisses, sexuelle Belästigung und gar sexuelle Übergriffe haben jeweils einen unterschiedlichen Strafrahmen.