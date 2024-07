Exhibitionist in Loßburg

Ein Exhibitionist war vergangene Woche in Loßburg unterwegs. Die Polizei sucht weitere Zeugen. (Symbolfoto)

Die Polizei sucht nach einem etwa 20- bis 30-jährigen Mann, der vergangene Woche in Loßburg als Exhibitionist in Erscheinung getreten ist. Eine Spaziergängerin brachte den Fall zur Anzeige.









Eine Frau ist vergangene Woche in Loßburg von einem Exhibitionisten belästigt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, 10. Juli, wie die Polizei erst jetzt in einer Mitteilung bekannt gab.