Mann in Spitzentop belästigt zwei Frauen am Riedsee

1 Die Polizei ermittelt gegen den noch unbekannten Mann. (Symbolfoto) Foto: Friso Gentsch/dpa

Am Freitagabend ist ein bislang noch unbekannter Mann nur bekleidet mit einem BH ähnlichen Spitzentop am Riedsee in Hüfingen unterwegs gewesen und hat sich so zwei Frauen gezeigt.









Link kopiert



Der Mann fuhr gegen 18.20 Uhr mit einem VW Arteon zum Riedsee und parkte dort neben einem anderen Auto, in das sich gerade zwei Frauen nach einem Spaziergang gesetzt hatten. Schon im VW trug der Mann lediglich ein BH ähnliches Kleidungsstück und war ansonsten nackt. Der Mann stieg aus seinem Wagen aus, entfernte sich einige Meter vom Auto und manipulierte in Sichtweite der beiden Frauen an seinem Glied. Daraufhin fuhren die Frauen davon und verständigten die Polizei.