Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Dienstagnachmittag in Freudenstadt auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts onaniert hat.

Wie es im Polizeibericht heißt, parkte am Dienstag gegen 15.20 Uhr ein schwarzes Auto auf dem östlichen Teil des geschotterten Parkplatzes eines Getränkehandels in der Freudenstädter Dammstraße. An dem Fahrzeug war die hintere linke Tür geöffnet und auf der Rückbank entdeckte ein Passant einen Mann mit roter Arbeitshose, welcher onanierte.

Die Kriminalpolizei in Freudenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Exhibitionisten oder dem schwarzen Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 07231/186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.