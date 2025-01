1 Die Polizei in Balingen sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Hildenbrand

Am Dienstagmorgen hat ein Exhibitionist in Balingen sich laut Polizei in der Öffentlichkeit befriedet und für Aufregung gesorgt.









Ein Exhibitionist hat am Dienstagmorgen in Balingen für Aufregung gesorgt. Der Unbekannte stieg gegen 8.40 Uhr am Bahnhof in den Bus der Linie 24 ein. Dort befriedigte sich im Anschluss in dem Fahrzeug selbst.