Exhibitionist in Bad Herrenalb

1 Ein Exhibitionist war in Bad Herrenalb unterwegs. (Symbolfoto). Foto: andranik123 – stock.adobe.com Drei minderjährige Mädchen sind auf dem Areal des Klosters in Bad Herrenalb offenbar von einem Exhibitionisten belästigt worden.







Während sie am Donnerstag gegen 19 Uhr auf einer Wiese im Bereich der alten Grundschule spielten, trat ein unbekannter Mann an sie heran und manipulierte offenbar an seinem Geschlechtsteil.