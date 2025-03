1 Die Polizei sucht nach einen bislang unbekannten Mann, der sich vor einem Geschwisterpaar in Bad Herrenalb entblößt hat. (Symbolfoto) Foto: Andrey_Popov/ Shutterstock

Ein unbekannter Mann hat sich am vergangenen Freitag an einer Bushaltestelle in Bad Herrenalb gegenüber zwei Jugendlichen entblößt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.









