Exhibitionismus in Kippenheimweiler?

1 Zu einem unschönen Vorfall soll es am Dienstag am See in Kippenheimweiler gekommen sein. Foto: Fischer (Archiv)

Die Polizei ermittelt gegen einen 79-Jährigen. Er soll am Wylerter Baggersee nicht nur nackt gebadet haben.









Link kopiert



Wie die Polizei mitteilt, soll sich der Mann am Dienstagmittag nach einem Nacktbad im See ohne Bekleidung in die Nähe einer Jugendlichen gelegt haben.