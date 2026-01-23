Exbluesive Schopfheim: Hochkarätiger Blues Rock mit vielen Glanzlichtern

Todd Sharpville begeisterte auf der Heubühne in Enkenstein: Das zweite Konzert von Exbluesive auf der Heubühne in Enkenstein war ein voller Erfolg, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung.
Todd Sharpvilles Blues Rock überzeugte von Beginn an durch hohe Qualität und zahlreiche Glanzlichter, die für beste Stimmung vor der Bühne sorgten. Der Bandleader setzte überwiegend auf Eigenkompositionen, bewies jedoch mit Cover-Songs wie „Need Your Love So Bad“ (Peter Green) und einer neu interpretierten Version von Dire Straits’ „Money For Nothing“ eindrucksvoll seine Klasse als Interpret.