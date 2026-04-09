Exbluesive-Konzert in Schopfheim: Toronzo Cannon begeistert mit modernem Chicago Blues

Auf Einladung von Exbluesive – Jazz und Blues Südbaden zeigte Toronzo Cannon wie modern und frisch Chicago Blues heute klingen kann. Nicht nur sein enormes musikalisches Repertoire, auch sein charismatisches Auftreten machten den Abend zu einem besonderen Erlebnis. Zudem überzeugte seine hervorragend eingespielte Band auf ganzer Linie und begeisterte das Publikum mit virtuosen Soli und spürbarer Spielfreude.

Mit authentischen Songs, einem rasanten und einfallsreichen Gitarrenspiel sowie leidenschaftlichem Gesang zog er die Besucher schnell in seinen Bann. Seine Stücke reichen von ernst bis humorvoll und werden von gefühlvollen und kraftvollen, kathartischen Gitarrensoli sowie seiner markanten, ausdrucksstarken Stimme getragen. Bis vor wenigen Jahren noch als Busfahrer in Chicago tätig, verarbeitet Cannon viele seiner damaligen Erlebnisse und Begegnungen in seinen Texten. So entsteht eine besondere Nähe zur Lebensrealität, die seinen Songs zusätzliche Tiefe verleiht.

Ein Höhepunkt des Abends war der Song „Can’t Fix The World“, der mit mitreißendem Swing und explosiven Gitarrenklängen überzeugte. Cannons unverblümte Stimme thematisiert darin die Heuchelei und Unehrlichkeit i8n der Politik – mit der klaren Botschaft, dass er die Welt zwar nicht verändern kann, wohl aber die Art, wie er seine Gitarre spielt. Und diese trifft ebenso präzise wie seine Worte. Mit bissigem Humor, Ironie und viel Gefühl greift Cannon Themen wie Gesundheitssystem, soziale Ungerechtigkeit, Liebe und den Wunsch nach Frieden auf. Sein eigener Anspruch wurde an diesem Abend mehr als erfüllt: „Ich möchte, dass meine Songs erlebt werden, nicht nur gehört.“