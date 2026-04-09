Exbluesive-Konzert in Schopfheim: Toronzo Cannon begeistert mit modernem Chicago Blues

Auf Einladung von Exbluesive – Jazz und Blues Südbaden zeigte Toronzo Cannon wie modern und frisch Chicago Blues heute klingen kann.
Auf Einladung von Exbluesive – Jazz und Blues Südbaden zeigte Toronzo Cannon wie modern und frisch Chicago Blues heute klingen kann. Nicht nur sein enormes musikalisches Repertoire, auch sein charismatisches Auftreten machten den Abend zu einem besonderen Erlebnis. Zudem überzeugte seine hervorragend eingespielte Band auf ganzer Linie und begeisterte das Publikum mit virtuosen Soli und spürbarer Spielfreude.