Bunter Start in Lahr Hunderte Besucher kommen zur Puppen-Parade

Tiere, Menschen, Sensationen – unter diesem Motto startete am Samstag die Ortenauer Puppen-Parade in Lahr. Viele weitere Veranstaltungen werden folgen – in insgesamt zwölf Kommunen. Das fröhliche Spektakel für Jung und Alt ist aus dem Kalender des Landkreises längst nicht mehr wegzudenken.