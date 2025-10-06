Für eine schwindelerregende Millionensumme wechselt Nick Woltemade im Sommer aus Stuttgart in die Premier League. Dort feiert der deutsche Nationalspieler einen Start nach Maß.
Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade sieht seinen gelungenen Einstand bei Newcastle United als etwas Besonderes an. „Ich glaube, so ein Start ist nicht selbstverständlich. Und das habe ich mir erarbeitet, das haben die Leute um mich herum mit mir erarbeitet“, sagte der gebürtige Bremer dem TV-Sender Sky nach seinem Strafstoßtreffer zum 2:0 des nordenglischen Clubs gegen Nottingham Forest am Sonntag.