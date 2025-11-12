Der Abwehrspieler und der Stürmer spielen zusammen in Newcastle und gehören aktuell dem DFB-Kader an. Thiaw hätte aber auch andere Optionen gehabt.

Fußball-Nationalspieler Malick Thiaw hat die Bedeutung von Nick Woltemade als Mitspieler bei Newcastle United hervorgehoben. "Das ist super. Ich denke, er würde das gleiche sagen, aber er hat mir wirklich geholfen. Es ist immer anders, wenn man gemeinsam mit einem weiteren Deutschen diese Komfortzone hat. Jemand, mit dem du immer Deutsch sprechen kannst und dessen Interessen man teilt", sagte der 24-Jährige bei Sky.

Woltemade sei "ein sehr guter Freund von mir geworden. Ich bin sehr glücklich, dass er da ist und er tut der Mannschaft sehr gut", betonte Thiaw. Der Abwehrspieler war im Sommer von der AC Mailand nach Newcastle gewechselt, Woltemade kam vom VfB Stuttgart. Aktuell gehören beide dem Kader der deutschen Nationalmannschaft an, die sich auf die abschließenden WM-Qualifikationsspiele am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Luxemburg und am 17. November in Leipzig gegen die Slowakei vorbereitet.

Von Angreifer Woltemade ist Thiaw angetan. "Die Qualitäten von Nick sind unumstritten. Ich kannte Nick schon davor, deswegen war mir bewusst, dass er sich auf jeden Fall in England durchsetzen kann. Dass er dann noch den Start nach Maß hingelegt hat, war perfekt. Er macht das sehr gut", so Thiaw.

Thiaw hat bisher drei Länderspiele für die DFB-Auswahl bestritten, das bisher letzte aber vor über zwei Jahren. Er sei "dankbar, wieder dabei zu sein", sagte der Ex-Schalker. Für Deutschland auflaufen zu können, sei "immer eine Ehre für mich. Ich bin sehr glücklich und versuche, mein Bestes zu geben."

Thiaw könnte auch für den Senegal oder Finnland spielen. Er habe sich "auch beim Senegal und Finnland die Pläne angehört. Ich habe allerdings von Anfang an klargestellt, dass Deutschland immer meine Priorität ist."