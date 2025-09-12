Nick Woltemade spricht über Wechsel: „Ich hoffe, dass die VfB-Fans das mit der Zeit nachvollziehen können“

Es wird viel über ihn gesprochen - nun spricht er selbst. Nick Woltemade über einen turbulenten Sommer, seine Gefühle, den harten Kurs des VfB, und die Premier League.
Er war das Top-Thema des Transfer-Sommers. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade über seinen Wechsel vom VfB Stuttgart zu Newcastle United. Der 23-Jährige gibt Einblick in seine Gefühle, äußert sich zum harten Kurs des VfB im langen Wechselpoker - und zur Höhe seiner Ablösesumme. Auf sein bevorstehendes Debüt in der englischen Premier League blickt Woltemade voller Vorfreude.