Ex-VfB-Spieler verletzt ausgewechselt: FC Bayern bangt um Verteidiger Hiroki Ito

1 Hiroki Ito droht erneut ein längerer Ausfall. Foto: /IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Die Bayern kommen in immer ärgere Verletzungssorgen in der Defensive. Nach Davies und Upamecano droht auch ein längerer Ausfall von Ito.









Dem FC Bayern droht der nächste lange Ausfall in der Abwehr. Hiroki Ito wurde beim 3:2 (1:1) in der Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli wegen einer Verletzung am Fuß ausgewechselt. Auch wenn kurz nach Abpfiff noch keine Diagnose vorlag, befürchten die Münchner, dass der 25-Jährige länger fehlen wird. „Er hat es im gleichen Fuß gespürt, wo er bereits zuvor in der Saison Probleme hatte“, schilderte Trainer Vincent Kompany.