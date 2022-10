VfB Stuttgart in der Krise Warum das Herzstück des VfB immer wieder aussetzt

Der VfB Stuttgart steckt nach acht sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga in der Krise, sportlich hakt es in allen Bereichen. Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin analysieren wir die Probleme in drei Mannschaftsteilen. Folge 2: das Mittelfeld.