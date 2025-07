Deutlich wird da bei einem Blick auf das Facebook-Profil unserer Zeitung. Da wird berichtet, dass Wolfgang Grupp senior am Montagmorgen mit dem Helikopter in die Klinik transportiert wurde und auch, dass die Pressesprecherin der Firma sagte, es gehe ihm „altersbedingt gut“.

Im sozialen Netzwerk Facebook drücken viele unverhohlen ihre Gefühle für den 83-jährigen Burladinger Kaufmann alter Schule aus.

„Sie werden noch gebraucht“

Da wendet sich ein Leser gleich direkt an Wolfgang Grupp senior und schreibt: „Gute Besserung“, versieht das mit einem grünen Kleeblatt-Emoji und fügt hinzu: „Sie werden noch gebraucht.“ Eine Frau schreibt: „Ich wünsche Ihnen baldige Genesung.“

„Gute Besserung und eine schnelle Genesung!“, wünscht ein weiterer und noch ein anderer sagt „Gute schnelle Genesung“ und schickt drei dankende Hände als Emoji und vier grüne Kleeblätter hinterher. Wieder andere senden bunte Gifs – also animierte Bilder – in denen Sträuße überreicht werden und drücken so ihre Verbundenheit mit der Grupp-Familie aus.

„Ein Beispiel an Schuhmacher“

„Die Familie nimmt sich scheinbar ein Beispiel an Schuhmacher – totale Abschirmung vor der Öffentlichkeit“, kommentiert eine Leserin, die als Top-Fan unserer Zeitung ausgewiesen ist. Sie spielt auf den berühmten Formel-Eins-Rennfahrer Michael Schuhmacher, seinen Skiunfall vor einigen Jahren und die Reaktion der Familie an.

„Ich hoffe, ‚seinem‘ TV-Affen geht es gut! Wann hört die Tierquälerei endlich auf?“ schreibt einer unter die Kommentare. Einer, der wohl total übersehen hat, dass es den Charly-Schimpansen seit geraumer Zeit nur noch als animiertes KI-Tierchen, dafür aber als neuen gewitzten Trigema-Fashion-Vertreter mit Ikonen-Potenzial gibt.

Aber es gibt auch andere, bisweilen fast geschmacklose Kommentare. Eine Leserin schreibt: „Wen interessiert das? Meine Mama liegt auch im Krankenhaus mit 90 Jahren und muss operiert werden?“ Ein anderer ätzt: „War der Tag der offenen Tür doch auch anstrengend?“

Dagegen wehren sich die Grupp Fans mit gebotenem Anstand aber in aller Deutlichkeit: „Ein bisschen Mitgefühl wäre hier doch angebracht, die hier so böse Posten, sollten sich schämen. Gute Besserung, Herr Grupp“, samt vier grünen Kleeblättern, postet eine Frau. Und eine andere Leserin kommentiert einfach: „Hier wird es mal wieder deutlich, was es für böse Menschen gibt! Schämt Euch!“