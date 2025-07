Das Medien-Interesse flacht nicht ab. Bundesweit wird über Wolfgang Grupp berichtet. Deshalb ist der Ex-Trigema-Chef so bekannt.

Eigentlich hat er doch alles richtig gemacht: Wolfgang Grupp ist Ex-Trigema-Chef, deutschlandweit bekannt – mindestens – und mit ihm sein Unternehmen mit etwa 1200 Mitarbeitern.

Am Montag vor einer Woche gab Trigema bekannt, dass der Unternehmer sich im Krankenhaus befindet. Seitdem wird auf die Schwäbische Alb geblickt, die Firma hat ihren Hauptsitz in Burladingen (Zollernalbkreis). Das Medien-Echo: überwältigend.

Nicht von ungefähr wird er der „König von Burladingen“ genannt. Wie Wolfgang Grupp so bekannt wurde, warum das Interesse an ihm so groß ist – ein Blick zurück.

Wolfgang Grupp und die Werbung

Als gewöhnlich kann man die Werbung von Trigema nun wirklich nicht bezeichnen. Per Luftschiff wirbt das Unternehmen; einst war Werbung auf einem Verkehrsflugzeug zu sehen, bedruckt mit Schriftzug und Trigema-Farben in Blau, Rot und Weiß.

Grupp sagte einst dem „Handelsblatt“ in einem Interview: „Der Bekanntheitsgrad von Trigema ist nicht nur Werbung, sondern auch unbezahlte PR, egal ob das der Butler war, der Hubschrauber oder der Swimmingpool, der 45 Meter lang ist.“

Wolfgang Grupp reist häufig per Helikopter zu Geschäftsterminen – wie hier 2019 nach Friedrichshafen. Foto: Felix Kästle/dpa

Auch im Fußball mischte Grupp mit. Nach eigenen Angaben sponsorte das Unternehmen Vereine in den Jahren 1979 bis 1997 wie den Schalke 04, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC Berlin und weitere.

Unkonventionell auch die Werbung mit Affe Charly. Von 1990 bis 1992 war Trigema zufolge eine erste Werbespot-Version mit dem Schimpansen ausgestrahlt worden, damals samstags vor der ARD-Sportschau, später direkt vor der Tagesschau. Seit 1996 waren darin gemeinsam zu sehen: ein Trigema-Affe und Wolfgang Grupp.

Kritik von Tierschützern wurde immer wieder laut. Zeitweise aus der Werbung gestrichen, kehrte der Affe 2018 zurück – schon damals als animierte 3D-Version, seit Oktober 2024 ist Charly wieder vor der Tagesschau zu sehen.

Wolfgang Grupp und der Hubschrauber

Wolfgang Grupp und seine Familie sind für Geschäftstermine häufig per Helikopter unterwegs. Trigema zufolge wurde 1995 der erste eigene Firmenhubschrauber gekauft. Ziel sei es, „Geschäftstermine zuverlässig und zeitsparend zu erledigen“, so das Unternehmen.

Wolfgang Grupp und der Schreibtisch

Mitten im Großraumbüro steht der Schreibtisch des Unternehmers. Er sitzt nicht abgeschottet hinter verschlossener Tür.

Wolfgang Grupp im Großraumbüro beim Tag der offenen Tür am 5. Juli Foto: Trigema/Michael Sautter

Selbst nach der Übergabe von Trigema an Wolfgang Grupp junior und Bonita Grupp ist er regelmäßig vor Ort. Seine Mitarbeiter können ihn jederzeit erreichen, wie er 2022, damals noch Trigema-Chef, unserer Redaktion im Interview sagte. Das gilt auch für Kunden. „Auch größere Firmen können mich direkt anrufen, in der Regel erreichen sie mich auch. Und wer bei mir anruft, der erhält auch sehr schnell eine Antwort auf seine Fragen.“

Wolfgang Grupp und die Technik

Sein Handy nutzt Grupp im Büro nicht. „Das Handy habe ich nicht, um im Büro zu telefonieren, sondern nur, um erreichbar zu sein, wenn ich unterwegs bin“, erklärte er einmal. Auch auf Videoschalten setzt er nicht, auf seinem Schreibtisch steht kein Computer.

„Die E-Mails werden mir ausgedruckt. Ich rufe die Menschen an und spreche mit ihnen. Der persönliche Kontakt ist mir wichtig.“

Wolfgang Grupp und die 100-Jahr-Feier

Stargast bei Trigema war Helene Fischer. Grupp holte den Schlagerstar nach Burladingen.

Für seine Verdienste erhielt er damals das Bundesverdienstkreuz erster Klasse vom Bundespräsidenten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) steckt es ihm an.

Wolfgang Grupp privat

Zur Mitarbeiterehrung hat die Unternehmerfamilie Grupp immer wieder ins eigene Haus eingeladen, zeigt sich offen. Grupp berichtet auch Privates. Dass sich im eigenen Haus eine Kapelle eingerichtet hat etwa. Dass er einen Butler hatte. Selbst sein Lieblingsgericht war im Trigema-Magazin 2015 Thema: Müsli. Außerdem schwimmt Grupp täglich – jeden Morgen acht Bahnen in seinem Pool. „Das Schwimmen gehört genauso zu meinem Tagesablauf wie das Aufstehen“, sagte er dem Magazin.

Wolfgang Grupp und die Auftritte

Im Fernsehen ist Grupp häufig zu sehen, bei Talkshows etwa. Er wird als Redner eingeladen, der SWR hat eine Doku über Grupp gedreht. Sogar einen eigenen Podcast hat er. Über viele seiner Aussagen wurde zuletzt diskutiert – als Grupp etwa das Homeoffice infrage stellte oder Ärzte wegen angeblich zu zahlreicher Krankschreibungen kritisierte.

Wolfgang Grupp und Burladingen

Für Burladingen hat Grupp zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen, betont immer wieder, dass er mit seinem Vermögen verantwortungsvoll umgehen möchte.

Unter anderem für ein Kinder- und Familienzentrum in Burladingen spendete die Wolfgang-und-Elisabeth-Grupp-Stiftung eine große Summe, auch für die Burladinger Sporthalle, die Trigema-Arena heißt, und 2010 eröffnet wurde.

Die Familie Grupp

Spätestens 2023 war zu sehen, wie viele Menschen sich tatsächlich für den Burladinger Unternehmer und seine Familie interessieren. Trigema verkündete in jenem November, dass Grupps Kinder die Geschäftsführung übernehmen werden.

Das Interesse flacht nicht ab: Bonita Grupp und Wolfgang Grupp junior stehen mittlerweile selbst im Fokus der Öffentlichkeit, wenn auch nicht so sehr wie Wolfgang Grupp senior. Dazu passt, was Elisabeth Grupp einst in einer Talkshow über ihn sagte: „Der beste Markenbotschafter von Trigema ist mein Mann.“