Ex-Trigema-Chef bei Maischberger: Wolfgang Grupp bezichtigt Uli Hoeneß der Lüge

Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp fordert in der Sendung von Sandra Maischberger Gespräche mit allen Parteien – und erhebt Vorwürfe gegen den früheren Bayern-Manager Uli Hoeneß.

Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp hält eine politische „Brandmauer“ zur AfD für falsch. In der Sendung „Maischberger“ sagte er, es sei mit den Prinzipien der Demokratie nicht vereinbar, Gespräche mit einer gewählten Partei grundsätzlich auszuschließen. „Es darf nicht sein, dass gesagt wird, mit der Partei sprechen möchte ich nicht“, erklärte Grupp.

Wenn Wähler einer Partei ihre Stimme gäben, könne man diese nicht ignorieren. Grupp zog dabei einen Vergleich aus seiner unternehmerischen Praxis: Auch mit Mitarbeitern, die sich gewerkschaftlich organisierten, habe er bewusst das Gespräch gesucht, um deren Beweggründe zu verstehen.

Protestwahl gegen CDU

Vor allem die Haltung der CDU stellte er infrage. Aus seiner Sicht stehe hinter der Wahlentscheidung für die AfD oft Verärgerung über die Christdemokraten. Wer sich über die CDU ärgere, könne durch eine Stimme für die AfD gezielt Protest ausdrücken.

In der Sendung wurde Grupp auch auf kursierende Bilder angesprochen, die ihn angeblich mit AfD-Co-Chefin Alice Weidel zeigen. Diese Aufnahmen seien jedoch manipuliert und mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt worden. Grupp betonte, er habe „nichts gegen Frau Weidel“ und sehe grundsätzlich kein Problem darin, sich mit ihr fotografieren zu lassen. Zugleich kritisierte er die Verbreitung solcher KI-generierter Inhalte und forderte ein stärkeres Eingreifen des Rechtsstaats gegen manipulierte Darstellungen.

Auch der frühere Bayern-Manager Uli Hoeneß bekam in der Sendung sein Fett weg. Grupp bezichtigte ihn bei Maischberger, die Unwahrheit bezüglich eines gescheiterten Sponsoring-Deals zwischen Trigema und dem FC Bayern München zu verbreiten.

Scheck über 1,5 Millionen für FC Bayern

So schilderte Hoeneß seine Version eines Treffens mit Grupp in Burladingen, bei dem der Vertrag nicht zustande gekommen sei, so: Er habe in einer Mappe Grupps „einen Scheck über 1,5 Millionen“ gesehen und daraufhin klargestellt, dass der FC Bayern nicht gekommen sei, „um den Vertrag zu unterschreiben, sondern Ihnen mitzuteilen, dass wir das nicht machen können“. Grupp habe daraufhin wütend reagiert und „raus, raus, ich möchte Sie nie mehr sehen“ geschrien.

Dieser Darstellung widersprach Grupp. „Das, was Herr Hoeneß hier von sich gibt, gibt er nur deshalb von sich, weil er ein so schlechtes Gewissen hat“, sagte der Unternehmer. Hoeneß habe gemeinsam mit dem damaligen Schatzmeister des FC Bayern, Scherer, mit ihm über einen Vertrag verhandelt.

Nach Darstellung von Grupp sei es dabei zu einer mündlichen Einigung gekommen. „Und ich habe dann einen Dreijahresvertrag abgeschlossen mit Bayern München, mit Hoeneß und dem Herrn Scherer. Aber eben nicht schriftlich, sondern per Hand“, sagte er. Voraussetzung sei gewesen, dass der damalige Trikotsponsor Iveco eine bestehende Option nicht wahrnehme. „Und wenn Iveco die Option nicht einlöst, ist Trigema auf der Brust.“

Grupp: Das war ein Handschlag

Ein Scheck habe bei dem Treffen keine Rolle gespielt. „Und da hatten wir keinen Scheck und nichts, gar nichts“, sagte Grupp. Stattdessen habe es sich um eine Vereinbarung per Handschlag gehandelt: „Das war ein Handschlag und Hoeneß hat den Handschlag gebrochen.“

Die unterschiedliche Darstellung des Treffens konnte in der Sendung nicht abschließend geklärt werden. Grupp verwies darauf, dass mögliche Zeugen inzwischen verstorben seien. „Leider Gottes ist der Scherer gestorben. Und bei mir war mein Prokurist Bernius dabei. Und der ist auch schon gestorben. Sonst hätte ich Zeugen, die das bezeugen könnten.“