Ex-Trigema-Chef bei Maischberger: Wolfgang Grupp bezichtigt Uli Hoeneß der Lüge

Ex-Trigema-Chef Wolfgang Grupp fordert in der Sendung von Sandra Maischberger Gespräche mit allen Parteien – und erhebt Vorwürfe gegen den früheren Bayern-Manager Uli Hoeneß.
Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp hält eine politische „Brandmauer“ zur AfD für falsch. In der Sendung „Maischberger“ sagte er, es sei mit den Prinzipien der Demokratie nicht vereinbar, Gespräche mit einer gewählten Partei grundsätzlich auszuschließen. „Es darf nicht sein, dass gesagt wird, mit der Partei sprechen möchte ich nicht“, erklärte Grupp.