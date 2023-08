Hannes Wolf, früherer Trainer des VfB Stuttgart, ist Teil der Neustrukturierung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Wie der Verband am Montag offiziell bestätigte, wird der 42-Jährige künftig als Direktor für den Bereich „Nachwuchs, Training und Entwicklung“ zuständig sein. Seinen Job als U-20-Nationalcoach behält Wolf parallel dazu bei.

Der gebürtige Bochumer kam in seiner aktiven Spielerkarriere zwar nicht über die Oberliga hinaus, sammelte als Trainer dagegen aber schon in jungen Jahren viel Erfahrung. Nach verschiedenen Funktionen bei Borussia Dortmund landete Hannes Wolf im September 2016 bei den Weiß-Roten in Bad Cannstatt, die unter seiner Leitung wieder in die Bundesliga aufstiegen.

In unserer Bildergalerie blicken wir auf die bisherige Laufbahn des derzeitigen U-20-Nationaltrainers zurück.