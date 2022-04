1 Ramon Gehrmann (li.) und Sportdirektor Christian Werner sind wieder vereint in Freiberg. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Dieser Wechsel ist mehr als pikant. Nach Informationen unserer Redaktion steigt der ehemalige Kickers-Trainer Ramon Gehrmann mit sofortiger Wirkung beim SGV Freiberg als Trainer ein.















Link kopiert

Am 25. September 2021 saß Ramon Gehrmann bei der 0:1-Niederlage beim 1. CfR Pforzheim letztmals auf der Bank des Oberligisten Stuttgarter Kickers. Danach trennten sich die Blauen von dem Fußball-Lehrer. Nun steigt der 47-Jährige nach Informationen unserer Redaktion mit sofortiger Wirkung beim direkten Kickers-Aufstiegskonkurrenten SGV Freiberg ein. Der Vertrag bei den Blauen, der sich bei einem Aufstieg in die Regionalliga sogar über die Saison hinaus verlängert hätte, wurde am Mittwoch aufgelöst. Dass die Kickers sich darauf einließen, ist aufgrund der brisanten Konkurrenzsituation nicht selbstverständlich, auch wenn die Auflösung das Budget entlastet. Was den Wechsel ebenfalls etwas überraschend macht: Das freundschaftliche Verhältnis von Gehrmann zu Freibergs Sportdirektor Christian Werner, Patenonkel von Gehrmanns Tochter, war zuletzt merklich abgekühlt.

Gegen Rielasingen schon auf der Bank

Der SGV hatte sich Anfang dieser Woche von Evangelos Sbonias getrennt, der in der neuen Saison wahrscheinlich die SG Sonnenhof Großaspach übernehmen wird. Gehrmann war bereits von 2011 bis 2015 und 2016 bis 2019 erfolgreich in Freiberg tätig. Der Verein wollte als Sbonias-Nachfolger einen Trainer mit regionalem Bezug holen, der die Oberliga kennt. Den haben sie mit Gehrmann nun gefunden. Marcel Ivanusa und Ferdinand Groß bleiben Co-Trainer.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Interview mit Kickers-Sportdirektor Marc Stein

An diesem Donnerstag (17.30 Uhr) empfängt der SGV den 1. FC Rielasingen-Arlen, bereits mit Gehrmann auf der Bank. Die Kickers spielen um 19 Uhr gegen den 1. CfR Pforzheim. Das Duell um den Direktaufstieg geht weiter – garniert mit einer neuen pikanten Personalie.