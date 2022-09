So erlebte Alexander Meyer sein Debüt in der Königsklasse

1 Alles im Griff: Alexander Meyer in seinem ersten Spiel für Borussia Dortmund. Foto: imago/Maik Hölter

Er ist noch ohne Spiel in der Fußball-Bundesliga, dafür genoss Meyer seinen ersten Auftritt in der Champions League für Borussia Dortmund umso mehr. Hinterher gab es ein dickes Lob.















Hinterher, als alles vorbei war, fiel Alexander Meyer eine große Last von den Schultern. Der Torhüter von Borussia Dortmund strahlte in jede TV-Kamera, die sich in der Nähe befand, und meinte: „Wir haben es richtig gut gemacht.“ Vor allem galt das für ihn selbst.