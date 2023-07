Es war eine faustdicke Überraschung, als Julian Hauser sich im vergangenen Jahr entschied, seinen Vertrag bei der TSG Balingen nicht zu verlängern. Ein Jahr hat der langjährige Leistungsträger der Balinger nun nicht gespielt – zur kommenden Saison ändert sich dies aber.

Der Ofterdinger Königstransfer

Denn der Landesligist TSV Ofterdingen verkündete am Dienstagabend die Verpflichtung von Hauser auf seiner Instagram-Seite. So heißt es: „Im Tor konnten wir mit dem Ex-Regionalligakeeper Julian Hauser (33) einen sogenannten „Königstransfer“ landen. Er kommt aus einer Saison in der er pausiert hat, aber davor konnte er beim Regionalligisten TSG Balingen in über 100 Regionalligapartien beweisen, wie wichtig er für seine Mannschaft ist!“

Julian Hauser in Aktion Foto: Eibner-Pressefoto/Miclas Haasis/Eibner-Pressefoto

Hauser ist der prominenteste Name von insgesamt zehn Neuzugängen. Darunter sind mit Levin Junginger, der aus der U23 der TSG Balingen kommt, und Julian Hechler (U19) auch zwei Akteure, die bis vor kurzem noch das rot-schwarze Trikot getragen haben.

Zudem kommen mit Leo Blanck (SC Concordia Zollern), Luis Enrique Umblia (FC Steinhofen) und Alpay Akin (SV Rangendingen) drei weitere Spieler, die zuletzt im Zollernalbkreis aktiv waren.

Starke Saison

Trainiert wird der TSV von Markus Bradtke – der in der Vergangenheit unter anderem die U19 der TSG Balingen trainierte – und mit dem Aufsteiger eine tolle Saison spielte. Der TSV beendete die Saison mit 51 Punkte auf dem 5. Platz.

Weitere Informationen und Stimmen folgen im Laufe des Tages an gleicher Stelle.