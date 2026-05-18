Ex-Stürmer des VfB Stuttgart: Woltemade meldet sich zurück

Der frühere Stuttgarter trifft erstmals seit Dezember wieder für Newcastle United – und nun besteht noch die Chance, in einen internationalen Wettbewerb einzuziehen.
Nick Woltemade hat seine Torflaute in der englischen Premier League beendet. Mit Newcastle United besiegte der frühere Stürmer des VfB Stuttgart den Abstiegskandidaten West Ham United mit 3:1. Nach einem Ballgewinn von Harvey Barnes passte dieser im Strafraum zu Woltemade, der nur noch vollenden musste. Das Team von Trainer Eddie Howe ging durch das Tor des Nationalspielers mit 1:0 in Führung. William Osula erzielte später die weiteren Treffer.