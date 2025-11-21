Nach drei Kreuzbandrissen arbeitet Sasa Kalajdzic beim Linzer Sportverein LASK eifrig am Comeback. Noch hat er nur Kurzeinsätze, doch der Ex-VfB-Stürmer hat künftig viel vor.
Es geht in kleinen Schritten voran, doch der ehemalige VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic sieht nach drei Kreuzbandrissen langsam wieder Licht am Ende des Tunnels. „Ich habe gehofft, dass es etwas schneller geht. Ich mache mir aber keinen Stress“, sagt der Zweimetermann, der Anfang September quasi auf den letzten Drücker von den Wolverhampton Wanderers per Leihe zum Linzer Fußballverein LASK zurück in seiner österreichische Heimat gewechselt ist.