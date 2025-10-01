Newcastle United: Woltemade trifft erstmals in der Königsklasse – Fans feiern Ex-VfBler

Der Nationalspieler leitet mit seinem Tor den Sieg von Newcastle in der Königsklasse bei St. Gilloise ein – und die Fans im Netz bejubeln den ehemaligen Stuttgarter.
Mit einem Hackentrick hat Nick Woltemade erstmals in der Champions League getroffen und so den ersten Sieg von Newcastle United in der Königsklasse in dieser Saison eingeleitet. Die Magpies gewannen am Mittwochabend hochverdient mit 4:0 (2:0) bei Union St. Gilloise und haben in der Ligaphase nach zwei Spieltagen nun drei Punkte auf dem Konto.