Ex-Sportvorstand des VfB Stuttgart: Michael Reschke ist begeistert von Sebastian Hoeneß

1 Michael Reschke war Sportvorstand beim VfB Stuttgart (Archivbild). Foto: imago/IMAGEPOWER

Vor dem Duell seiner Ex-Clubs lobt Michael Reschke den Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß in den höchsten Tönen. Der VfB könne die Bayern ärgern, glaubt er – aber nicht auf lange Sicht.









Ex-Sportvorstand Michael Reschke macht die positive Entwicklung des VfB Stuttgart in den vergangenen zwei Jahren vor allem an Trainer Sebastian Hoeneß fest. Der 42-Jährige sei „der beste Transfer des VfB in den letzten 30 Jahren“, sagte Reschke der „Bild“-Zeitung. „Was dort zuletzt entstanden ist, da kann man nur den Hut davor ziehen. Die Entwicklung ist außergewöhnlich und ein kleines Fußball-Wunder.“ Hoeneß bewahrte die Schwaben zunächst vor dem Abstieg und wurde vorige Saison dann mit ihnen Vizemeister.