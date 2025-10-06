Ex-Sportdirektor des VfB: Mislintat äußert sich zu seinem Ende beim BVB

Als Kaderplaner musste Sven Mislintat den BVB nach internen Querelen verlassen. Nun äußert sich der 52-Jährige zu seinem Ende beim BVB und dem Verhältnis zu Sportdirektor Kehl.
Acht Monate nach seinem vorzeitigen Aus bei Borussia Dortmund hat der frühere Technische Direktor und Kaderplaner Sven Mislintat betont, er habe nie den Posten des Sportdirektors beim Fußball-Bundesligisten angestrebt. „Mein Ruf ist nicht so schlecht wie sein Ruf“, sagte Mislintat dem Magazin „Kicker“ über Kritik an seiner Person. Viele Fans seiner vergangenen Clubs seien ihm weiter wohlgesonnen, sagte er.