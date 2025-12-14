Fortuna Düsseldorf trennt sich von Klaus Allofs. Sven Mislintat übernimmt als Sportvorstand und findet das „sehr, sehr cool“. Wie es mit Trainer Anfang weitergeht, bleibt offen.
Sven Mislintat löst Klaus Allofs als Sportvorstand beim kriselnden Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ab. Das bestätigte der Verein wenige Stunden nach dem 0:1 bei der SV Elversberg und bestätigte damit mehrere Medienberichte. Der frühere Kaderplaner von Borussia Dortmund erhält bei der Fortuna einen Vertrag über drei Jahre.