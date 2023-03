„Beste Achterbahn der Welt“ Europa-Park verrät Details zum neuen Voltron-Coaster

Der Europa-Park in Rust startet am kommenden Samstag, 25. März, in seine 49. Sommersaison. Am Donnerstag stellten die Verantwortlichen nicht nur die diesjährigen Neuheiten vor, sondern geben auch Details zum Voltron-Coaster bekannt, der mit dem neuen Themenbereich Kroatien kommendes Jahr eröffnet wird.