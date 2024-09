Ex-Spieler des VfB Stuttgart: Silas gibt seinen Einstand in der Königsklasse

Fünf Jahre lang hat er im Dress des VfB Stuttgart gespielt – jetzt geht Silas für Roter Stern Belgrad auf Torejagd. Dabei hat der Stürmer am Donnerstagabend für den serbischen Meister seinen Einstand in der Champions League gegeben. Allerdings verlor das Team von Trainer Vladan Milojevic gegen den portugiesischen Vertreter Benfica Lissabon mit 1:2.

Silas kam dabei über die gesamte Spielzeit zum Einsatz – und war gleich mit vollem Einsatz dabei, was unter anderem die gelbe Karte für den Kongolesen in der 25. Minute unterstreicht. Ein Treffer gelang dem 25-Jährigen nicht. Zum Wiedersehen mit dem VfB kommt es für Silas am 27. November, wenn die Belgrader die Stuttgarter in der Königsklasse empfangen.

Erst am 4. September war Silas trotz eines Vertrags beim VfB bis 2026 zu Roter Stern gewechselt, nachdem der Trainer Sebastian Hoeneß offenbar keine dringliche Verwendung für den schnellen Flügelstürmer mehr hatte, der in der Defensivarbeit einige Schwächen besitzt.

Also schlugen die Belgrader mit ihrem Sportdirektor Marko Marin (früher unter anderem Spieler in Gladbach und Bremen) zu, liehen Silas für ein Jahr aus – und übernehmen das Gehalt des Angreifers von rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr.