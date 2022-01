1 Mario Gomez steigt offenbar ins Red-Bull-Universum ein. Foto: imago images/RHR-Foto/Dennis Ewert

Laut Medienberichten steht Mario Gomez vor einer neuen Herausforderung. Der Ex-VfB-Spieler soll Technischer Direktor bei Red Bull Soccer International werden.















Link kopiert

Berlin - Der frühere VfB-Spieler Mario Gomez soll Technischer Direktor bei Red Bull Soccer International werden. Das berichten am Dienstag die „Bild“-Zeitung und die „Sport-Bild“. Gomez wäre demnach an der strategischen Planung sowie den Prozessen und Strukturen beteiligt. Dabei soll es um die Unterstützung der drei Red-Bull-Clubs RB Leipzig, New York Red Bulls und Bragantino in Brasilien gehen.

„Er ist ein absoluter Teamplayer, sprüht vor Energie und Leidenschaft und ist im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen voller Vorfreude und Tatendrang“, sagte Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. Gomez war in dieser Saison unter anderem als Champions-League-Experte für Amazon Prime Video im Einsatz.