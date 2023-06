Nach dem 3:0-Sieg des VfB Stuttgart in der Relegation zeigt sich der Ex-Spieler Alexander Esswein überzeugt davon, dass der VfB die Klasse hält.

Alexander Esswein glaubt an einen Erfolg seines Ex-Vereins VfB Stuttgart im Relegationsduell mit dem Hamburger SV. „Der VfB hat sich eine gute Ausgangssituation erarbeitet und ich bin fest davon überzeugt, dass sie nach dem Rückspiel weiterhin in der Bundesliga spielen werden“, sagte Esswein der dpa vor dem zweiten Aufeinandertreffen am Montagabend (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky). Das erste Spiel hatte Stuttgart mit 3:0 für sich entschieden.

Der 33-Jährige stieg in der abgelaufenen Saison mit dem SV Sandhausen aus der 2. Fußball-Bundesliga ab und zog 2019 in der Relegation mit den Schwaben den Kürzeren gegen den 1. FC Union Berlin. „Ich kann mich noch gut an die Spiele erinnern. Leider hat es damals kein gutes Ende für uns genommen“, sagte er.

Den Schwaben traut er unter Sebastian Hoeneß, der das Traineramt im April übernommen hatte, zukünftig eine bessere Rolle zu. „Ich denke, es muss Ruhe einkehren. Aber sie haben sich mit dem Trainerwechsel stark verbessert und wenn die Mannschaft konstant eine gute Mischung von Offensive und Defensive auf den Platz bringt, werden sie nächstes Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, sagte Esswein.