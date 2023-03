Festnahme in Sulgen Mann mit Messerstichen tödlich verletzt – Ehefrau dringend tatverdächtig

Bereits am Sonntag, 12. Februar, ist ein 54-jähriger Mann in einer Wohnung in der Panoramastraße in Sulgen tödlich verletzt von der Polizei aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Rottweil und die Polizei gehen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem Tötungsdelikt aus.