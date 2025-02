Auf Oliver Dewes folgt beim SVR in der neuen Saison ein 28-jähriger Spielertrainer. Grösser war mehrere Jahre als Kicker beim SC Lahr aktiv. „Ich möchte eine junge, dynamische Mannschaft aufbauen, die sich kontinuierlich weiterentwickelt“, so der neue Mann.

Der SV Rust startet mit einer neuen sportlichen Führung in die kommende Saison. Lucca Grösser übernimmt die Rolle des Spielertrainers beim Bezirksligisten und möchte mit einem jungen, hungrigem Team neue Erfolge feiern.

Mit der Verpflichtung von Grösser setzt der SV Rust auf einen erfahrenen Spielertrainer, der bereits in mehreren Vereinen auf hohem Niveau aktiv war. Sein Ziel ist es, eine Mannschaft zu formen, die sowohl taktisch als auch spielerisch überzeugt und langfristig konkurrenzfähig bleibt. „Ich möchte eine junge, dynamische Mannschaft aufbauen, die sich kontinuierlich weiterentwickelt und in der Liga eine gute Rolle spielt“, so Grösser über seine neue Aufgabe.

Die bisherigen Stationen des 28-jährigen Fußballers zeigen seine langjährige Erfahrung in der Verbands- und Landesliga. Seine Laufbahn begann in der Jugend beim FSV Seelbach, bevor er in die Jugend des Offenburger FV wechselte. Dort spielte er in der Jugend-Oberliga und Jugend-Verbandsliga, bevor er erste Erfahrungen im Herrenfußball sammelte. Nach einer von Verletzungen geplagten Zeit beim SV Oberachern, schloss sich Grösser dem SC Lahr in der Verbandsliga an, wo er mehrere Jahre aktiv war. Danach schloss er sich dem FC Waldkirch an.

Aktuell ist Grösser in den letzten Zügen seines Lehramtsstudiums in Freiburg. Hier bleibt er dem Sport treu und wählte die Fächer Sport und Biologie.

Die neue Aufgabe beim SV Rust stellt für Größer eine spannende Herausforderung dar. Die Vorbereitung auf die Saison wird entscheidend sein, um seine Spielphilosophie zu implementieren und die Mannschaft optimal einzustellen. „Mit taktischem Verständnis, Ehrgeiz und einem klaren Konzept will Lucca Größer den SV Rust in eine erfolgreiche Zukunft führen. Die Vereinsverantwortlichen blicken optimistisch auf die kommenden Spielzeiten“, teilt der Verein mit.

Bis zum Sommer bleibt Oliver Dewes derweil vor den Toren des Europa-Parks noch an der Seitenlinie. Danach zieht es den Ex-Trainer des SC Lahr und des FSV Seelbach weiter zum FC Emmendingen. Der SV Rust habe dem Coach die Verlängerung seines Vertrages angeboten, doch der Bankkaufmann lehnte ab. Der Grund für die Trennung seien unterschiedliche Meinungen über die Ausrichtung des Vereins für die Zukunft, so Dewes.