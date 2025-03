Ex-Spieler der TSG Balingen: Tobias Dierberger wird spielender Co-Trainer in der Kreisliga B

1 Tobias Dierberger ist im Moment noch für den SSV Reutlingen am Ball. Foto: Eibner

Das ist ein überraschender Transfer: Tobias Dierberger, lange Jahre bei der TSG Balingen, und im Moment noch beim SSV Reutlingen aktiv, schlägt kommende Saison in der Kreisliga B auf.









101 Spiele hat Tobias Dierberger in der Regionalliga Südwest absolviert, deren 29 sind es aktuell in der Oberliga Baden-Württemberg und 47 in der Verbandsliga Württemberg. Dabei gelangen dem pfeilschnellen Offensivspieler in Summe 26 Treffer, sieben weitere kommen im WFV-Pokal dazu. In der kommenden Saison geht Dierberger in einer für ihn ungewohnten Spielklasse auf Torejagd.