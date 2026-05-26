Ex-Spieler der TSG Balingen: Laurin Curda schießt Paderborn in die Bundesliga

Der frühere TSG Balingen-Spieler Laurin Curda erzielt für Paderborn in der Relegation gegen Wolfsburg das entscheidende Tor – und krönt damit seine bislang stärkste Profisaison.
Von der Eyach in die Bundesliga: Laurin Curda hat seiner ohnehin bemerkenswerten Entwicklung am Montagabend das bislang größte Kapitel hinzugefügt. Der frühere Spieler der TSG Balingen erzielte in der Verlängerung das entscheidende Tor zum 2:1 des SC Paderborn gegen den VfL Wolfsburg – und machte die Ostwestfalen damit zum Bundesligisten. Für Wolfsburg bedeutete die Niederlage den ersten Abstieg nach 29 Jahren im Oberhaus.