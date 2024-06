1 Wo spielt Kaan Akkaya in der kommenden Saison? Foto: Kara

Der Ex-Balinger, welcher in der Rückserie kaum mehr zum Einsatz kam, äußert Kritik an der TSG. Außerdem spricht er mit unserer Redaktion über die Optionen für seine sportliche Zukunft.









Link kopiert



Genau zehn Jahre am Stück trug Kaan Akkaya das Trikot der TSG Balingen. Am Montag startete also erstmals seit einer Dekade wieder eine Vorbereitung der Eyachstädter ohne den Linksfuß.