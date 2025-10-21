Ex-Spieler der TSG Balingen: „Balsam für die Seele“ – Moritz Kuhn und sein verspätetes SSV Reutlingen-Debüt

Der Ex-Profi (zuvor in Balingen) ist nach langer Knieverletzung wieder einsatzfähig und feierte jüngst sein stark verspätetes Debüt beim SSV Reutlingen. Wir haben mit ihm gesprochen.

Erstmals seit seinem Wechsel im Sommer 2024 tauchte vor zwei Wochen im Spiel gegen Göppingen der Name Moritz Kuhn in der Aufstellung des SSV Reutlingen auf – zwar war es dort nur eine Minute, für den ehemaligen Zweitligaspieler war es aber trotzdem „Balsam für die Seele“; wie er im Gespräch mit unserer Redaktion verrät.

Im September 2024 wurde er am Knie operiert, es folgte über ein Jahr ohne Einsatz auf dem Fußballfeld. „Mental war das keine einfache Zeit. Es tut natürlich weh und ist als Fußballer das Schlimmste, wenn man die Spiele nur von der Tribüne aus sehen kann“, so Kuhn. Umso erfreulicher ist, dass er aktuell deutliche Fortschritte macht. Bei der 0:1-Pleite gegen den VfR Mannheim am Wochenende stand er immerhin schon 15 Minuten – wohlgemerkt total schmerzfrei – auf dem Platz.

Das Knie hält

Wie weit er nach der Verletzung schon ist? „Das ist schwer zu bemessen. Ich taste mich da Woche für Woche ran. Pauschal würde ich aber sagen, dass es aktuell für 30 Minuten reichen könnte. Mein Ziel ist, ab der Rückrunde wieder komplett fit und bereit für die Startelf zu sein.“ Nach seinen Einsätzen habe es bisher keine Rückschläge gegeben, auch Trainingseinheiten auf Kunstrasen steckt das Knie weg.

15 Punkte aus 13 Partien lautet die bisherige Bilanz der Reutlinger in der laufenden Oberligasaison. Zu wenig, findet auch der 34-Jährige: „Der Tabellenplatz spiegelt aus meiner Sicht nicht ganz wieder, was wir geleistet haben. Wir haben sehr oft geführt, aber die Spiele nicht ins Ziel gebracht. Insgesamt fehlt uns einfach noch die Konstanz.“ Er führt auch Ausfälle an, die dem Team weh tun. So ist er nicht der einzige Ex-Balinger, der schon einige Spiele verpasst hat. Marcel Binanzer, Jonas Meiser und Tim Wöhrle stehen aktuell nicht zur Verfügung.

Großes Lob für die Fans

Kuhn sagt weiter: „Es ist bis auf die zwei Teams ganz oben eine sehr ausgeglichene Liga, da kann jeder jeden schlagen und Kleinigkeiten entscheiden. Wir haben nun drei wichtige Spiele vor der Brust, wo wir schon in der Pflicht sind.“ Er schwärmt im Gespräch regelrecht von der Unterstützung der Reutlinger Fans: „Das gibt es nicht oft in Deutschland. Da ist so viel Herzblut dabei, wir wollen auch für sie mehr Spiele, speziell zu Hause, gewinnen.“

Dass der SSV mit einem fitten Moritz Kuhn einen absoluten Unterschiedsspieler in seinen Reihen hat, durfte man auch zwei Jahre lang bei der TSG Balingen beobachten. Kuhn mauserte sich schnell zum Publikumsliebling und lieferte im Prinzip vom ersten Tag an ab. In der historisch besten Regionalligasaison – gekrönt vom Sieg im WFV-Pokal – war er ein Garant für den Erfolg.

Und wie verfolgt er die TSG heute? „Balingen ist auf jeden Fall immer Thema bei uns in der Mannschaft. Der Aufstieg hat mich sehr gefreut. Es ist ein sympathischer Verein, ich erinnere mich gerne zurück.“ Am Ende der Saison 2023/24 wollte Kuhn aber eine neue Herausforderung – diese kann er nun, im letzten Quartal des Jahres 2025, auch so richtig angehen.