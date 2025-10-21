Ex-Spieler der TSG Balingen: „Balsam für die Seele“ – Moritz Kuhn und sein verspätetes SSV Reutlingen-Debüt

Der Ex-Profi (zuvor in Balingen) ist nach langer Knieverletzung wieder einsatzfähig und feierte jüngst sein stark verspätetes Debüt beim SSV Reutlingen. Wir haben mit ihm gesprochen.
Erstmals seit seinem Wechsel im Sommer 2024 tauchte vor zwei Wochen im Spiel gegen Göppingen der Name Moritz Kuhn in der Aufstellung des SSV Reutlingen auf – zwar war es dort nur eine Minute, für den ehemaligen Zweitligaspieler war es aber trotzdem „Balsam für die Seele“; wie er im Gespräch mit unserer Redaktion verrät.