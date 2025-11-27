Ex-Spieler der Go Ahead Eagles: „Sie hatten auf alles eine Antwort“ – Maël Corboz adelt den VfB

Vor seiner Zeit bei Arminia Bielefeld spielte Maël Corboz bei den Go Ahead Eagles. Jetzt äußert sich der US-Profi zum Duell in der Europa League – und blickt zurück auf das Pokalfinale.

Maël Corboz dürfte zahlreichen Fans des VfB Stuttgart spätestens seit dem historischen Pokaltriumph am 24. Mai in Berlin bekannt sein, führte der US-Amerikaner den damaligen Finalgegner Arminia Bielefeld doch als Kapitän auf den grünen Rasen des Olympiastadions. Dieser Tage gibt es wieder eine Querverbindung zwischen dem Verein mit dem Brustring und dem 31-jährigen Mittelfeldspieler.

Maël Corboz in Berlin Foto: IMAGO/kolbert-press

„Natürlich ist es schön, in einem solchen Finale zu spielen“, so Corboz. „Aber eigentlich überwiegt immer noch die Enttäuschung. Wenn man so weit gekommen ist, will man auch gewinnen. So wie Ihr es letzte Saison geschafft habt.“ Im Gegensatz zur Arminia haben die Go Ahead Eagles ihr Pokalfinale gegen AZ Alkmaar gewonnen – und sich so für die Europa League qualifiziert. „Es war ein frustrierendes Spiel. Drei der vier Tore waren einfach Fehler von uns, die bestraft wurden. Gegen so eine Mannschaft darf man keine großen Fehler machen. In der Anfangsphase hatten wir übrigens auch eine riesige Chance zum 1:0, aber vor dem leeren Tor wurde nur die Latte getroffen. Es hätte ganz anders laufen können. Es war wirklich möglich für uns zu gewinnen.“

Großes Lob für den VfB Stuttgart und das Trainerteam

Für den Gegner der Go Ahead Eagles hat Maël Corboz nur schöne Worte übrig – und adelt den VfB. „Das ist eine sehr gute Mannschaft“, so der US-Amerikaner. „Ich war sehr beeindruckt davon, wie gut sie sich auf uns im Finale vorbereitet hatten. Sie hatten auf alles eine Antwort und wussten genau, wie wir stehen würden. Ihr Trainerteam ist taktisch sehr gut.“ Besonders die Offensive der Weiß-Roten hinterließ beim 31-Jährigen bleibenden Eindruck. „Ihr habt Glück, dass Nick Woltemade nicht mehr bei Stuttgart spielt, denn er ist ein wirklich hervorragender Stürmer“, so der Arminia-Kapitän. „Aber mit Deniz Undav und Ermedin Demirovic haben sie immer noch großartige Angreifer.“

An seine Profi-Zeit in den Niederlanden erinnert sich der Mittelfeldspieler gerne zurück. „Ich bin immer noch ein Go-Ahead-Fan“, so Maël Corboz. „Die Fans sind fantastisch und Deventer fand ich einen wunderbaren Ort zum Leben.“