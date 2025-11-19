Ex-Profi Michael Berrer zu Gast: Beim TC Herrenzimmern herrscht zum Saisonauftakt ATP-Atmosphäre

1 Die Mannschaft des TC Herrenzimmern machte nach dem Spiel in der Oberligastaffel ein Erinnerungsfoto mit Michael Berrer (Dritter von links). Foto: TC Herrenzimmern In der Oberligastaffel bekamen es die Herren 1 des TC Herrenzimmern mit einem echten Kracher zu tun: Ex-Profi Michael Berrer war mit Waldau zu Gast.







Die Herren 1 des TC Herrenzimmern sind nach dem Aufstieg im vergangenen Winter erstmals in der zweithöchsten Liga Baden-Württembergs, der Oberligastaffel, an den Start gegangen. Zum Auftakt wartete mit dem TEC Waldau direkt eine Top-Adresse des württembergischen Tennis – und an Position 1 stand mit Michael Berrer, Ex-Profi, der zur besten Zeit auf Platz 42 der ATP-Rangliste stand, ein echtes sportliches Schwergewicht auf dem Platz.