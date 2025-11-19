Ex-Profi Michael Berrer zu Gast: Beim TC Herrenzimmern herrscht zum Saisonauftakt ATP-Atmosphäre
1
Die Mannschaft des TC Herrenzimmern machte nach dem Spiel in der Oberligastaffel ein Erinnerungsfoto mit Michael Berrer  (Dritter von links). Foto: TC Herrenzimmern

In der Oberligastaffel bekamen es die Herren 1 des TC Herrenzimmern mit einem echten Kracher zu tun: Ex-Profi Michael Berrer war mit Waldau zu Gast.

Die Herren 1 des TC Herrenzimmern sind nach dem Aufstieg im vergangenen Winter erstmals in der zweithöchsten Liga Baden-Württembergs, der Oberligastaffel, an den Start gegangen. Zum Auftakt wartete mit dem TEC Waldau direkt eine Top-Adresse des württembergischen Tennis – und an Position 1 stand mit Michael Berrer, Ex-Profi, der zur besten Zeit auf Platz 42 der ATP-Rangliste stand, ein echtes sportliches Schwergewicht auf dem Platz.

 

Die Begegnung lockte zahlreiche Tennisfans in die heimische Halle. Vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse herrschte eine Atmosphäre, wie man sie sonst nur von großen ATP-Turnieren kennt. Die Herren des TC Herrenzimmern zeigten sich engagiert und kämpferisch und lieferten den Zuschauern spannende Ballwechsel. Am Ende mussten sich die Herrenzimmerner mit 2:4 geschlagen geben.

Trotz der Niederlage war es ein besonderer Auftakt in der neuen Liga und ein großer Moment für den Verein. Mit der Erfahrung aus dem ersten Spiel und der starken Unterstützung von den Rängen blicken die Herren 1 des TC Herrenzimmern optimistisch auf die kommenden Spieltage.

 